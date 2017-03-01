مصرع طفلة بعد تناولها عصائر وحلويات من محطة على طريق حفرالباطن- رفحاء

متابعات -فجر

لفظت طفلة تبلغ من العمر ١١ عاماً انفاسها الاخيرة عقب تناولها عصائر وحلويات من محل “تموينات” بإحدى المحطات على طريق حفرالباطن- رفحاء، حسب إفادة العائلة.

ومن جانبه ، قال الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بمحافظة حفرالباطن عبدالعزيز عبدالله العنزي، أن مستشفى الملك خالد العام بمحافظة حفر الباطن استقبل خمس حالات من عائلة واحدة مصابة بالتسمم.

وتابع “العنزي” أن الحالة الأولى code blue وهي لأنثى تبلغ من العمر 11 عاما توقف قلبها عن النبض، وجرى عمل اللازم لإنعاش قلبها، إلا أنه لم يستجب للمحاولات، وأُعلن وفاتها.

وأضاف أن باقي الحالات لشاب يبلغ من العمر 15 عاما، وفتاتين تبلغان من العمر ٢٠ عاما، ومقيمة تبلغ من العمر ٤٠ عاماً ،مضيفا أنه جرى التعامل مع الحالات بشكل سريع، وبعد استقرارها تم وضعها تحت الملاحظة الطبية لمتابعتها، كما أُرسلت عينات الدم إلى مركز السموم بالدمام لاستكمال بقية الإجراءات.