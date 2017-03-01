أعراض مرض “النقرس” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

التهاب المفاصل النقرسيّ أو كما يعرف بين عامة الناس بالنقرس، هو ألم حاد يصيب المفاصل لا يمكن للمريض تحمله في كثير من الأحيان، ويصاحب الألم احمرار وانتفاخ في منطقة المفصل المصابة بالنقرص، وعادةً ما توصف أوجاع التهاب المفاصل النقرسي بنار مشتعلة في منطقة الوجع، وتكون كافة المفاصل الموجودة في الجسم عرضةً للإصابة بهذا المرض على اختلاف أحجامها، سواء كانت كبيرة الحجم كمفاصل الذراع والساق، أو صغيرة الحجم كمفاصل أصابع اليدين والقدمين، وإلا أن مفصل الإبهام في القدم هو صاحب النسبة الأعلى للإصابة بالتهاب المفاصل النقرسي. أسباب مرض التهاب المفاصل النقرسيّ يظهر مرض التهاب المفاصل النقرسيّ بسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، وتجمعه مع بعضه ليشكل بلورات حمض اليوريك، والتي تلتصق حول أحد المفاصل مسببةً أوجاع شديدة وإصابة المفصل بالالتهاب، وغالباً ما يحدث ارتفاع نسبة حامض اليوريك في الدم نتيجة الاستعمال الخاطئ لأدوية أمراض تصلب الشرايين، أو الارتفاع الحاد في ضغط الدم والسكري التي تتضمن عنصر الثيازيد في تركيبها، والرجال أكثر عرضةً للإصابة بهذا الالتهاب في فترات الشباب أكثر من النساء، وتكون النساء أكثر عرضةً للإصابة بهذا المرض في سن اليأس. علاجات طبيعية لالتهاب المفاصل النقرسيّ عصير الليمون: يسهم عصير الليمون بشكل كبير في علاج التهاب المفاصل النقرسي، بسبب احتوائه على نسب عالية من حمض الستريك، الذي يعدّل من نسبة حمض اليوريك في الجسم، ويحافظ عليها ضمن معدلاتها الطبيعية، يمكنك شرب عصير الليمون بشكل يومي للزيادة من فعالية هذا العلاج. الابتعاد عن مصادر البيورين: يحصل الجسم على حمض اليوريك بكميات كبيرة بواسطة تحليليه لمركب البيورين، ويكثر تواجد مركب البيورين في اللحوم الحمراء والعدس وبعض أنواع الأسماك والكبد والبقوليات، وعلى المصاب بالتهاب المفاصل النقرصي الامتناع عن تناول هذه الأطعمة لحين التماثل للشفاء. الكرز:يتضمن الكرز على مركب الأنثوسيانين المقاوم لالتهاب المفاصل، وينصح المريض بتناول كميات وفيرة من الكرز بشكل يومي، أو شربه على شكل عصير، ويفضل تناول الكرز الأسود إذا ما توفر لاحتوائه على نسب أعلى من مركب الأنثوسيانين. الماء:يساعد شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل طوال اليوم على طرح المعدلات الزائدة من حمض اليوريك إلى خارج الجسم. الفاكهة والخضار: تساعد الفاكهة و الخضار وخاصةً الداكنة منها على التخلص من حمض اليوريك المسبب لمرض التهاب المفاصل النقرسي، كما تساعد على التخفيف من أعراضه، مثل التوت الأزرق والعنب الأحمر والبرتقال والموز والخيار والفاصولياء.