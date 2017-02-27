“المحكمة الجزائية” الحكم بالسجن عاماً وغرامة مالية 20 ألف ريال لأحد موظفي الجمارك

متابعات-فجر :

قضت المحكمة الجزائية بالدمام، اليوم (الثلاثاء)، بسجن موظف جمارك لمدة عام وتغريمه 20 ألف ريال، بعد إدانته بالإخلال بواجباته الوظيفية والتزوير، كما قضت بالسجن والغرامة على شريكه المهرب.

حيث أدانت المحكمة الموظف، في جريمة الرشوة، وتسهيل غسل أموال وتهريب ذهب بقيمة 34 مليونا، كما أدانت شريكه المواطن بعدم الإقرار عن معادن ثمينة كانت بحوزته عند دخوله المملكة، وتغريمه لقاء ذلك 20 ألف ريال، كما حكمت بسجنه سنتين، وتغريمه 100 ألف ريال، بجريمة غسل الأموال، ومصادرة المعادن الثمينة المضبوطة، ومنعه من السفر سنتين.

وتعود الواقعة إلى اكتشاف أحد موظفي الجمارك اعتماد زميله المتهم ورقة دخول سيارة قبل وصولها بقيادة شريكه المواطن، وأبلغ عن ذلك، فتم إعداد كمين، وبعد أن سمح المتهم بمرور السيارة للخروج من الجمرك، تم إيقافها وتفتيشها.

وتبين من التفتيش وجود كميات ضخمة من المشغولات الذهبية من خواتم وأساور وحلقان أذن، وكفوف يد، إضافة إلى كمية من الذهب الأبيض وفصوص الألماس، وساعات يد، بلغت قيمتها جميعًا 34 مليون ريال.