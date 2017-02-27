مقتل عدد من الإرهابيين في اشتباكات مع الجيش التونسي

متابعات-فجر :

قتل عدد من العناصر الإرهابية وأصيب عسكري في مواجهات مسلحة بمرتفعات القصري غرب تونس اليوم الثلاثاء. وتجري وحدات من الجيش التونسي عملية عسكرية استخدمت فيها مروحيات عسكرية لتعقب عناصر إرهابية في جبال القصرين منذ صباح اليوم.وبحسب تقارير إخبارية، قتل 5 عناصر إرهابية وأصيب عسكري في المواجهات.ولم يتسن التأكد من الحصيلة من مصادر رسمية لأن العملية لا تزال مستمرة.وجبال القصرين ومن بينها الشعانبي وسمامة وسلوم، هي من بين المعاقل الرئيسية للجماعات المسلحة منذ 2011.وينتمي أغلب المسلحين لكتيبة “عقبة بن نافع” الجناح العسكري لتنظيم “أنصار الشريعة” المحظور والمصنف إرهابياً منذ 2013.وعلى مدى العامين الماضيين تم تصفية العديد من القياديين من الكتيبة المتورطة في اغتيالات سياسية وعمليات إرهابية في البلاد.