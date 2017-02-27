إحباط محاولة تهريب 190 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ “جمرك الحديثة”

متابعات-فجر :

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في الحدود الشمالية بالتعاون مع منفذ جمرك الحديثة البري ومكافحة المخدرات في الجوف، من إحباط محاولة تهريب قرابة 190 ألف حبة مخدِّرة كبتاجون، وضبط شخصين كانا في استقبال الكمية، وذلك عبر دخولها من منفذ الحديثة البري شمال المملكة.

وأضاف مصادر إلى أن مكافحة المخدرات في الحدود الشمالية، تمكنت من متابعة مركبة خاصة تحمل لوحةً أردنية بقيادة شخص من جنسية أردنية بعد أن عبرت منفذ الحديثة البري وبداخلها قرابة 190 ألف حبة مخدِّرة، وبعد وصول المركبة إلى القريات كان في انتظارها مواطنٌ سعودي ليتم ضبطه عن طريق مكافحة المخدرات بالجوف.

وأشارت بعد ذلك قبضت مكافحة مخدرات الشمالية على شخص آخر سعودي كان في انتظار الكمية والأشخاص في محافظة طريف، مشيرةً إلى أنه تم تحويل المتهمين للتحقيقات لاستكمال الإجراءات الاستدلالية اللازمة تمهيداً لإحالتهما لهيئة التحقيق والادعاء العام.