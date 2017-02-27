“أرامكو” تغلق إحدى مصفاة الرياض لمدة 80 يوماً للصيانة الدورية

متابعات-فجر :

أعلنت شركة “أرامكو” اليوم (الثلاثاء)، أن مصفاة الرياض ستخضع لصيانة دورية مجدولة مسبقًا، ابتداء من غدٍ الأربعاء، ولمدة 80 يومًا. وأوضحت أن صيانة المصفاة، البالغة طاقتها التكريرية نحو 126 ألف برميل، تتم لإنهاء جميع أعمال الإنشاء والربط بين وحداتها وبين مشروع ‏وقود ‏النقل، مشيرة إلى ضرورة برنامج الصيانة الدورية الذي ينفذ لجميع مصافيها لضمان المحافظة على سلامة أدائها وجودة منتجاتها. وأكدت الشركة أنها ستوفر جميع المنتجات البترولية التي تنتجها مصفاة الرياض، وهي الديزل، والبنزين بنوعيه 91 و95، والكيروسين، وغاز البترول المسال، والأسفلت، التي سيتوقف إنتاجها أثناء فترة الصيانة، بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي الأخرى للشركة. وأضافت أنها ستزيد إمدادات المنطقة الوسطى عن طريق ضخ مزيد من الكميات في خطوط الأنابيب المغذية للمنطقة، وأنه تم التنسيق مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية لسحب ما تحتاجه من غاز البترول المسال، من محطة توزيع المنتجات البترولية بالقطيف خلال تلك الفترة.