قذيفة السومة تهدي الأهلي الصدارة

مازن الشهري – فجر – الرياض:

انتصر الفريق الأول بالنادي الأهلي على ضيفه ذوب هآن الإيراني بهدفين لهدف في ختام الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا في اللقاء الذي جمعهم في مسقط،

وجاء الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالفتاح عسيري في الدقيقة 29 من مجريات الشوط الأول، وبعد خطأ من سعد الأمير انفرد مهاجم ذو هآن واعاقه المدافع معتز هوساوي وتسبب في ركلة جزاء وسجلها فريق ذوب هآن في الدقيقة 45، وفي ختام الشوط الثاني اضاف المهاجم عمر السومة الهدف الثاني للأهلي عن طريق ضربة حرة من خارج ال18 في الدقيقة 86، واطلق الحكم صافرته بفوز الفريق الأهلاوي بهدفين لهدف .

وشهد اللقاء طرد المدافع معتز هوساوي الذي تسبب بركلة الجزاء .

وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي المجموعة الثالثة ب6 نقاط بعد فوزه مساء اليوم .