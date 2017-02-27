“الجهات الأمنية” إحباط تهريب 3400 طلقة حية داخل مركبة ب “جازان”

متابعات-فجر :

تمكنت دوريات المجاهدين بمحافظة الدرب منطقة جازان من إحباط محاولة تهريب كميات من الذخيرة الحيّة، وذلك ضمن مهامها الأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بجازان خالد عبدالله بن قزيز ‘‘إن دوريات قطاع المجاهدين الشمالي بالدرب اشتبهت في مركبة من نوع هايلوكس غمارة 2016، قادمة من الريث باتجاه مركز الفطيحة وعند متابعتها وتوجيه النداء لقائدها بالتوقف لم يمتثل للأمر وتم إطلاق طلقات تحذيره تجاهه لكنه واصل سيره‘‘.

وأضاف ابن قزيز، أن الدورية قامت بإعطاب أحد إطارات المركبة وإجباره على الوقوف، وقامت بضبط المركبة بعد فرار قائدها الذي لَم يعثر عليه، وعند تفتيش المركبة عثر بداخلها على 3400 طلقة حية لسلاح رشاش، مشيرا إلى أنه جرت إحالة المضبوطات لجهة الاختصاص.