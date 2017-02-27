فضائح الفيفا: جيروم فالكه يطعن على عقوبة إيقافه عشرة أعوام

متابعات – فجر :

ذكرت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) اليوم الثلاثاء أن جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تقدم باستئناف لديها ضد عقوبة إيقافه عشرة أعوام.

وأوضحت كاس أن فالكه يسعى “للطعن على قرار إيقافه من أجل رفع العقوبة عنه بشكل نهائي”.

وكان فالكه قد تعرض للإقالة من الفيفا في يناير 2016 لتورطه في مخالفات تتعلق بتذاكر مباريات كأس العالم وحقوق البث التليفزيوني، وتم إيقافه فيما بعد لمدة 12 عاما من قبل لجنة الأخلاق بالفيفا.

وأعلنت لجنة الاستئناف بالفيفا في يوليو الماضي أن عقوبة إيقاف فالكه تقلصت إلى عشرة أعوام، ولكن المسؤول السابق تقدم بطعن اليوم امام كاس ضد تلك العقوبة.

ويخضع فالكه لتحقيق جنائي في سويسرا بتهمة سوء الإدارة. وأبعد فالكه عن مباشرة مهام منصبه كأمين عام للفيفا بعد اتهامه بالضلوع في عملية بيع غير قانونية لتذاكر مباريات مونديال البرازيل ..2014

وتقلد فالكه منصب الأمين العام للفيفا عام 2007، كما اعتبر الذراع الأيمن لرئيس الفيفا السابق جوزيف بلاتر.

وسجل فالكه، المولود في باريس عام 1960، ظهوره الأول في الفيفا، عام 2003 عندما تولى منصب مدير التسويق والبث التلفزيوني، بعد أن عمل لفترة لصالح العديد من وسائل الإعلام الفرنسية.

ويشتبه في ضلوع المسؤول الفرنسي السابق في تسهيل عملية تحويل مبلغ عشرة ملايين دولار من جنوب أفريقيا لصالح اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم “كونكاكاف”.