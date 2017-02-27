ماجد عبدالله سفيراً للإنسانية في مركز الملك سلمان للإغاثة

الرياض – فجر :

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز اليوم قائد منتخب المملكة لاعب نادي النصر السابق رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اللاعب ماجد أحمد عبدالله بمناسبة اختياره سفيراً للمركز ضمن برنامج سفراء الإنسانية بالمركز , وتسلم القميص الخاص بالمركز , ودرعا تذكارية بهذه المناسبة .

وعبر ماجد عبدالله عن سعادته بزيارة المركز قائلاً: تشرفت اليوم بأن أكون سفيراً انسانياً للمركز الذي يحمل اسماً غالياً علينا وهو اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وسعادتي لا توصف بما شاهدت من أعمال المركز الذي يقدم العمل الإنساني لـ37 دولة, وهذا يعطي انطباعاً عن عالمية المركز الذي يقدم خدماته الإنسانية على أرض الواقع , مبيناً أن كل إنسان لديه بذرة خير فماجد عبدالله وغيره يستطيع العمل في المجالات التي تخدم الإنسانية وهي مصدر سعادة للجميع.