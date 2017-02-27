معرض الكتاب يخصص جناح للمؤلفين السعوديين الذين لا توجد لديهم دور نشر بالرياض

واس – فجر :

أعلنت إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب، عن تخصيص جناح للمؤلفين السعوديين الأفراد الذين لا توجد لديهم دور نشر تتبنى مؤلفاتهم، خلال فعاليات المعرض الذي سيقام بمقر مركز المعارض في الفترة من 9 إلى 18 جمادى الآخرة 1438هـ، الموافق من 8 إلى 17 مارس 2017م، حيث ستتولى إدارة المعرض عرضها وتسويقها من خلال جناح خاص بذلك، وتتولى تحصيل قيمتها النقدية بعد أن يحدد كل مؤلف السعر المناسب لبيع مؤلفاته.

وأوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، أن هذا الجناح يأتي تشجيعاً من وزارة الثقافة والإعلام لمؤلفي الكتب بجميع أنواعها الذين ليس لديهم دار نشر تقوم بهذا الدور أو لمحدودية إنتاجهم، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تتيح الفرصة للمؤلفين السعوديين للمشاركة في هذا المحفل الثقافي الكبير.

وبين أن إدارة المعرض اشترطت على المؤلفين الراغبين في تسويق كتبهم أن تكون مفسوحة من وزارة الثقافة والإعلام، ويتم إرسالها إلى إدارة المعرض، مفيدا أن استقبال الكتب سيبدأ من 2 / 6 / 1438 هـ إلى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ ، الذي سيكون آخر موعد لاستقبال الكتب، ليتسنى للمختصين في إدارة المعرض إكمال الإجراءات اللازمة للعرض.

ولفت إلى أن إدارة المعرض حددت رقم الهاتف الجوال ( 0503000057 ) لاستقبال الطلبات وتحديد اسم المؤلف وعناوين الكتب التي يرغب في عرضها وعنوانه ورقم هاتفه الشخصي، وتعبئة استمارة البيانات الخاصة على موقع المعرض الإلكتروني بعد طباعتها وإحضارها مع الكتب أثناء تسليمها.