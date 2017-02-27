نجاح عملية تكميم معدة لمريضة في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن

واس _فجر

نجح فريق طبي متخصص بمركز مكافحة السمنة في مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن, مكن إجراء عملية تكميم بالمنظار الطبي لمريضة تبلغ من العمر 18 سنة .

وبينت وزارة الصحة أن المريضة راجعت المركز الصحي التابع للحي وهي تعاني من سمنة مفرطة, حيث كانت كتلة الجسم 57 وتزن 155 كلغم مما سبب لها ضعف في الحركة ونتج عنها مشاكل صحية و نفسية واجتماعية .

وتم تحويلها إلى مركز مكافحة السمنة، وأجريت لها الفحوصات الطبية حيث تبين أن لديها عيب خلقي يتمثل في أن المعدة والقلب والطحال في الجهة اليمنى من البطن وهي حالة نادرة جداً، وبعد ذلك تم عمل خطة علاجية متكاملة لحالتها وكذلك وضع لها برنامج ونظام غذائي تحت إشراف أخصائي التغذية لمدة ثمانية أشهر حيث أصبحت كتلة الجسم 54 .

وأفادت الوزارة أنه أجريت العملية بالمنظار للمريضة واستغرقت ساعة ونصف تم خلالها تحديد مكان المعدة وفك الأنسجة المحيطة بها ثم قام الفريق الطبي باستئصال جزء منها، وسوف تغادر المستشفى قريباً وحالتها الصحية مستقرة ولله الحمد.

يشار إلى أن مركز مكافحة السمنة بحفر الباطن تعامل منذ افتتاحه العام الماضي مع 70 حالة وبلغ عدد الحالات منذ بداية هذا العام 21 حالة .