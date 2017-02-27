المراقبة الصحية تتعامل مع 5200 حالة بمطار الملك فهد بالدمام

متابعات _فجر

باشر مركز المراقبة الصحية التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية في مطار الملك فهد الدولي بالدمام خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 861 حالة ميدانية طارئة في المطار إضافة إلى 2365 مراجعاً لعيادات المركز .

وبينت وزارة الصحة،أن إجمالي الحالات التي تلقت الخدمات الطبية تجاوزت 5200 حالة ما بين مراجعين وحالات طارئة تمت إحالتها ، إضافة إلى التطعيمات المقدمة للمسافرين عبر المطار والبالغ عددهم 1755 شخص خلال نفس الفترة ، في حين أن عدد الحالات الميدانية التي باشرها العاملون في مركز المراقبة الصحية في المطار التي تمت إحالتها بلغ 182 حالة ميدانية تم علاجها من بينها 33 حالة مرضية تم تحويلها عبر سيارات إسعاف المركز إلى المستشفيات المختلفة .

وأفادت أن المركز يعمل وفق مسارين علاجي ووقائي ويقدم خدماته لمستخدمي مطار الملك فهد الدولي سواءاً من المسافرين أو العاملين في أقسام المطار ، ويعمل على مدار الساعة 17 طبيباً وكادراً فنياً على خدمة المرضى من خلال استقبال الحالات الطارئة ، إضافة إلى

تطعيمات المسافرين ، و تقديم العلاج في بعض الحالات .