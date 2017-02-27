بالصور..مديرعام التعليم يدشن فعاليات معرض الحماية الفكرية بمدارس رواد التربية

متابعات -فجر

دشن مدير عام التعليم الدكتور عبدالله بن محمد المانع فعاليات معرض الحماية الفكرية والرقمية الأول الذي أقيم في مدارس رواد التربية تحت عنوان ( كن يقظ ) .

وشارك مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في هذا المعرض بالاضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والتوعوية ، حيث يهدف المعرض إلى توعية الطلاب وزوار المعرض وحمايتهم من الأفكار الضالة وأهمية وقايتهم وتوجيههم بالأساليب التربوية السليمة .

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام مشاري بن ناهض الدوسري أن مشاركة المكتب في هذا المعرض تأتي انطلاقاً من إيمانه بالمسؤولية المجتمعية ، وتفعيلاً لحملة (فكرك لك أو عليك) التي أطلقها العام الماضي وتهدف إلى الدعوة إلى الوسطية والتحذير من الغلو والتطرف عبر ٣ إصدارات مرئية.