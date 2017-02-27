“تعليم جازان” يحقق في اعتداء معلم على طالب ابتدائي بجازان

متابعات – فجر

اشتكى ولي أمر الطالب خالد مدخلي بعد تعرض ابنه بالصف الأول الابتدائي بمدرسة مجعر لاعتداء من قبل معلم بإحدى قرى صامطة في جازان واصفا قيام أحد المعلمين بتصرف غريب ومشين واعتداء وصفه بالتعذيب حيث أن ابنه لم يتجاوز السابعة من العمر مطالبا بأخذ العقوبة الرادعة لاسيما أن المعلم تجاوز القوانين والأنظمة في وزارة التعليم مطالبا بحماية طلاب المدارس.

وأضاف أن ابنه تعرض إلى اعتداء أليم حيث قام المعلم بأخذ قلم رصاص ووضعه خلف أذنه وعصرها بكل قوته لتتأثر الإذن بجروح خطيرة، وقال أن المدرسة أبلغته مباشرة بالحادثة بعد أن قاموا بتحويله إلى الرعاية الأولية بقرية مجعر التابعة بصامطة وتم تحويله إلى المستشفى العام نظرا لحالته الخطرة حيث تعرض إلى خلع وجروح عميقة وقام الأطباء بالتدخل الجراحي وتثبيت الإذن وخياطتها وملاحظة حالة الطفل الصحية .

وأشار والد الطفل أن ابنه عانى من تأثر الحالة النفسية إضافة إلى الألم العميق الذي تسبب له به المعلم مضيفا إلى أنه تقدم بشكوى إلى إدارة تعليم جازان مبينآ أنه سوف يواصل أخذ حق ابنه بالتوجه إلى وزارة التعليم لمعاقبة المعلم .

من جهته فتحت إدارة تعليم جازان تحقيقًا عاجلاً حول الواقعة وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتابع حالة طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس بمكتب التعليم، بصامطة، بعد تعرّضه للضرب من معلّمه كما تشير التقارير الأولية.

وأكد أن مدير تعليم جازان وجّه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه، والإرشاد، وقضايا المعلمين، والمتابعة لزيارة مدرسة الطالب والوقوف على جميع التفاصيل، واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.