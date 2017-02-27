مضاربة بين أربعيني و خمسيني بمحافظة العقيق

متابعات – فجر

نشبت مضاربة بين شخصين اثر خلاف عائلي بينهما بكرا الحائط بمحافظة العقيق في الباحة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد/ سعد صالح طراد بأن مخفر شرطة كرا الحائط تلقى بعد صلاة العشاء لهذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/٥/٣٠هـ بلاغ عن بوجود مضاربة بين اثنين من المواطنين أَحَدهُمُا في العقدِ الخامِسِ والآخر في العقد الرابِعِ من العمر نتيجة وجود خِلافٍ عائلي بينهما ، وفور تلقي البلاغ هرعت إحدى دوريات الأمن للموقع المشار إليه، وأثناء مباشرتها لمهامها الأمنية تجمهر عدد من المواطنين ممن يحاولون تأجيج الخلاف، مما إستدعى رجل الأمن التعامل مع الحالة وفق مايتطلبه الوضع الأمني وذلك بإطلاق عَدَدِ أربْعِ طَلقاتٍ تحذيرية لفضِّ التجمهُر الناشئُ للحالة، هذا وقد تم ضبط طرفي النِّزاع لإتخاذ اللازم حيالهما وفق الأنظمة والتعليمات.

من جانبه أهاب مدير شرطة الباحة اللواء / علي بن محمد آل هادي بالأخوة المواطنين بالإمتثال لرجال الأمن وعدم التجمهر الذي بالتالي سوف يفاقم المشكلة ويأججها ، فضلاً عن إعاقة رجال الأمن لمباشرة مهامهم الأساسية ، منوهاً في نفس السياق بأن رجال الأمن سوف يتعاملون مع مثل هذه الحالات كما ينبغي ووفق مالديهم من تعليمات .