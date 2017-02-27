أمير منطقة الرياض يشرف حفل تكريم الدكتور زياد الدريس

واس – فجر

شرف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل تكريم الدكتور زياد بن عبدالله الدريس المندوب الدائم للمملكة في اليونسكو “سابقاً” بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وكبار المسؤولين، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وعبر الدكتور الدريس عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على حضوره للحفل ودعمه له في مسيرته العملية، مقدماً شكره لكل من ساهم فيما وصل إليه من الأقارب والأصدقاء والزملاء.

كما رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته وتشجيعه، مبيناً أن تواصله – حفظه الله – كان له كبير الأثر عليه، لافتاً النظر إلى الوطن وحقه على مواطنيه في خدمته والحفاظ عليه، وخدمة رسالته ومنهجه الإسلامي وعروبته.

وتضمن الحفل عرض مرئي عن أعمال الدكتور زياد الدريس في اليونسكو، كما تسلم سمو أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من الدكتور زياد الدريس فيما تسلم الدكتور زياد الدريس عدد من الدروع التذكارية بهذه المناسبة.