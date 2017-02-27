التعاون يخسر بثلاثية من استقلال طهران

متابعات – فجر

خسر فريق التعاون بثلاثة أهدف دون رد أمام فريق استقلال طهران الإيراني اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط.

وتقدم الاستقلال مبكراً في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه كافح رضائي، وأضاف محسن كريمي الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يحزر لياندرو الهدف الثالث في الدقيقة 88.

وتراجع التعاون بخسارته اليوم إلى المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط وهو ذات الرصيد الذي يملكه جميع أندية المجموعة، ولكن فرق الأهداف والمواجهات جعل استقلال طهران متصدراً للمجموعة و لوكوموتيف طشقند وصيفاً، والأهلي الإماراتي ثالثاً.