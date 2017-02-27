مدير تعليم الرياض يُدشّن معرض الحماية الفكرية والرقمية

متابعات – فجر

دشن مدير التعليم بمنطقة الرياض الدكتور/عبدالله المانع صباح أمس فعاليات معرض الحماية الفكرية والرقمية( كن يقظ) بمدارس رواد التربية- القسم الثانوي, بحضور مدير مكتب التعليم بالسويدي أ: عبدالعزيز بن سليمان اليوسف, وقائد المدرسة أ/ عبدالرحيم الزهراني وعدد من القيادات التربوية والادارية .

‏و يحتوي المعرض على العديد من اللوحات التعريفية والتوعوية, كما اشتملت فعاليات التدشين على عرض مرئي عن المعرض « كن يقظ » بمشاركة عدد من طلاب المدرسة.

‏ ويهدف المعرض “كن يقظ” إلى تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي، ورفع مستوى الوعي الثقافي والاتجاهات الإيجابية لدى الطالب وحماية المجتمع من أضرار المشكلات السلوكية والانحرافات الفكرية وأهمية تنمية مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية، لمساعدتهم في اكتساب المهارات الحياتية، التي تجعلهم قادرين على قيادة ذواتهم بإيجابية.

‏الجدير بالذكر أن المعرض يستمر الى 2/6 /1438 هـ يستقبل خلالها الطلاب والمعلمين .