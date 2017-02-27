مورينيو يطالب جماهير يونايتد بالتجمع أمام منزل إبراهيموفيتش لحثه على البقاء

متابعات – فجر :

حث جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد‭‭ ‬‬جماهير النادي على التجمع أمام منزل زلاتان إبراهيموفيتش للتأكد أنه سيمدد عقده مع النادي وذلك عقب تسجيله ثنائية قاتلة في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل المهاجم السويدي البالغ عمره 35 عاما هدفا من ركلة حرة رائعة في الشوط الأول على ملعب ويمبلي قبل أن يحرز هدفا قرب النهاية بضربة رأس منحت الفوز 3-2 لفريقه على ساوثامبتون رافعا رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 26 في كل المسابقات.

وثبت صحة قرار مورينيو بضم ابراهيموفيتش – الذي سبق وتدرب تحت قيادته في انترناسيونالي – إلى أولد ترافورد ويأمل المدرب البرتغالي في الاحتفاظ بمهاجمه لموسم آخر رغم أن مهاجم باريس سان جيرمان قال إنه يدرس عدة خيارات.

وقال مورينيو الذي توج بلقبه الرابع لكأس الرابطة للصحفيين “لم يسبق لي أن توسلت للاعب أن يبقى في فريقي. في يوم من الأيام قرر الرحيل إلى برشلونة وكنت حزينا للغاية لكني لم أحاول إثنائه عن قراره، “لا أتوسل. لكن لو أراد ربما يمكن لجماهير يونايتد أن تذهب إلى باب منزله والبقاء هناك خلال الليل. نثق جميعا أنه سيبقى معنا لموسم اخر.”

وأضاف مورينيو أنه لم يشك أبدا ان ابراهيموفيتش – الذي حصد الألقاب في خمس دول – سيتكيف مع متطلبات الكرة الإنجليزية في هذه المرحلة من مسيرته.

وقال المدرب البرتغالي “كنت مدربه في (انترناسيونالي) وأعرف امكانياته. ينظر الى أي لاعب مثله وبعد كل النجاحات التي حققها على انه ضيق الافق إذا قرر الانتقال الى انجلترا في هذه السن. لكنه عندما اتخذ هذا القرار فانه كان متأكدا من قدراته وجاهزيته.”

وبدأ مورينيو مسيرته مع الألقاب في انجلترا بفوزه بكأس الرابطة مع تشيلسي موسم 2004-2005 وكرر ذلك بحصد اللقب ذاته في أول مواسمه مع يونايتد.

وقال “أنا أتي في مرحلة ثانوية بعد النادي والجماهير لكن في الحقيقة أن أضع الكثير من الضغوط على نفسي. أردت بشدة الفوز بلقب كبير مع كل فريق أدربه وتكرار هذا الأمر مع يونايتد يشعرني بالارتياح لكننا نريد المزيد.”

وتوج مورينيو بثمانية ألقاب كبرى في إنجلترا ومازال فريقه ينافس في دور الثمانية لكأس الاتحاد ودور الستة عشر للدوري الأوروبي.

وتابع “أنا سعيد للغاية لأني حصدت نفس عدد ألقاب هذه البطولة مثل المدرب الاشهر (اليكس فيرجسون) والسيد (برايان) كلوف (الفائز مع نوتنجهام فورست) وأملك الفرصة للفوز باللقب للمرة الخامسة.”