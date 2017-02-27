سفارة المملكة في بريطانيا تنصح المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية

متابعات – فجر :

نصحت السفارة السعودية في المملكة المتحدة المواطنين المتواجدين بمتابعة الحالة الأمنية وأخذ الحذر والاتصال بها عند الضرورة وذلك نظرا للوضع الأمني المنذر بشن هجمات إرهابية، والتهديدات الأمنية في أوروبا بشكل عامل.

وقالت السفارة في بيانها: “تأمل السفارة من جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، توخي الحذر والابتعاد عن الأماكن المشبوهة وأماكن التجمعات.

كما أهابت السفارة المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية في البلاد واتباع التعليمات الأمنية، وفي حال حدوث أي طارئ الاتصال بالسفارة على الرقم: ( 00442079173000 ) أو مركزالاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج على الرقم ( 0096692003334 ).