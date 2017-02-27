البعثة الدبلوماسية بمسقط تحتفي بإدارتي ⁧‫الاهلي‬⁩ والتعاون

‏مازن الشهري – فجر – الرياض:

قدم رئيس النادي الأهلي الأستاذ أحمد المرزوقي شكره وتقديره لأعضاء البعثة الدبلوماسية في سفارة خادم الحرمين الشريفين بمسقط برئاسة معالي السفير عيد بن محمد الثقفي، وذلك نظير الحفاوة والاستقبال الذي حظيت به بعثة فريق النادي الأهلي أثناء وصولها إلى سلطنة عمان الشقيقه، وقدم رئيس النادي درعاً تكريمياً تسلمه نيابة عن السفير المستشار بالسفارة تركي الماضي. وكانت البعثة الدبلوماسية بسلطنة عمان قد أقامت اليوم مأدبة غداء لإدارتي النادي الأهلي ونادي التعاون بحضور عضو الاتحاد السعودي الأستاذ مريح المريح وتواجد من الجانب الأهلاوي عضو مجلس الادارة محامي النادي الأستاذ وليد معاذ ومدير الاحتراف الأستاذ أحمد بامعوضه.