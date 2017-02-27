بطولات كأس الخليج على بي ان سبورت حتى عام 2031

فيصل الخليل – فجر – الرياض:

‏أعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن فوزها بحقوق بطولة كأس الخليج للمنتخبات من 2017 إلى عام 2031 م وأكدت القنوات أنها ستكون هي الناقل الحصري لبطولة كأس الخليج وأن التشفير سيبدأ من بطولة عام 2017 القادمة.