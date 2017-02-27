كلية الطب ومدينة الملك فهد الطبية تنفذان حملة الجامعة للتبرع بالدم

متابعات -فجر

تحت رعاية معالي مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله ابا الخيل تقيم كلية الطب بالجامعة بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، حملة للتبرع بالدم، والتي بدأت مطلع الاسبوع الماضي بمقر الجامعة وتستمر حتى منتصف شهر جمادى الثاني.

وبين عميد كلية الطب بالجامعة المشرف العام على الخدمات الطبية الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن أن الحملة تهدف لمساعدة مرضى سرطان الدم ومرضى أمراض القلب والأوردة والشرايين، كاشفاً أن إدارة الجامعة خصصت ثلاث عيادات، اثنتان منها لاستقبال المتبرعين من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، وعيادة ثالثة لاستقبال المتبرعات من النساء.

وأكد الدكتور آل عبدالرحمن أن تنظيم حملة التبرع بالدم تأتي في إطار التأكيد على المبادرات الإنسانية الخيرة والمشاركة الفعالة في مختلف المناسبات والفعاليات ذات الطبيعة الإنسانية التي تسعى الجامعة على تأكيدها والعمل من خلالها، مشيراً إلى أن الحملة في اسبوعها الأول شهدت اقبالا جيداً من منسوبي ومنسوبات الجامعة مما يؤكد حرصهم على تفعيل المبادرات الإنسانية والمشاركة فيها بما يعزز الصورة الحضارية لأبناء هذا الوطن، داعياً طلاب الجامعة وأعضاء هيئة تدريس والموظفين للمشاركة في هذه الحملة وتعزيز فوائدها الدينية والإنسانية والوطنية، مشدداً على أن هذه الحملة لها أهمية إنسانية نبيلة تتعلق بإنقاذ حياة الآخرين، إضافة إلى ما للتبرع من فوائد صحية على المتبرع نفسه.

يشار إلى أن الحملة تعد الثامنة من نوعها داخل رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إذ سبق وان تم التعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي في الأعوام السابقة، واتت هذا العام بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية والتي دائما ما تسعى الى اقامة العديد من حملات التبرع بالدم داخل الاجهزة الحكومية والحدائق العامة والمراكز التجارية، وتحظى الحملة بإشراف كلية الطب بالجامعة بقيادة عميد كلية الطب الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار ال عبدالرحمن ووكيل كلية الطب لشؤون الخدمات الطبية الدكتور ياسر الشريف.