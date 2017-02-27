أمطار متفرقة على محافظة الطائف

واس -فجر
هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء الملك فهد والسحيلي والشفا وأحياء شهار والطريق الدائري وعودة والمنطقة المركزية ونخب والصناعية ،ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
واس -فجر
هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء الملك فهد والسحيلي والشفا وأحياء شهار والطريق الدائري وعودة والمنطقة المركزية ونخب والصناعية ،ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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