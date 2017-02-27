أمطار متفرقة على محافظة الطائف

واس -فجر

هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف شملت أحياء الملك فهد والسحيلي والشفا وأحياء شهار والطريق الدائري وعودة والمنطقة المركزية ونخب والصناعية ،ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.