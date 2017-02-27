توجيهات بمنع تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأعمال إدارية أو مالية

متابعات -فجر

أعلنت وزارة التعليم الإدارات والمكاتب المختلفة منع تكليف شاغلي الوظائف التعليمية بأي أعمال إدارية أو مالية، والتقيد بالتشكيلات المدرسية والمقاعد المعتمدة فيها.

ووجهت الوزارة في تعميم لها على ضرورة عدم تكليف من يشغل وظيفة بأي من المستويات الواردة في سلم رواتب الوظائف التعليمية بمهام غير مشمولة باللائحة.

و أصدر المدير العام للتعليم في منطقة الرياض عبدالله المانع توجيهاً لمديري مكاتب التعليم التابعة للإدارة بأهمية التقيد بتعليمات الوزارة وعدم تكليف من يشغل وظيفة تعليمية بأعمال أخرى ،وذلك تنفيذاً لتوجيه الوزارة.