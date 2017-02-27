اغلاق مطعم ومخبز تنتشر فيهما الحشرات في بقيق

متابعات – فجر

تمكنت بلدية محافظة بقيق من اغلاق أحد المطاعم والمخابز المخصصة لبيع الفول مؤقتًا لوجود عدد من المخالفات لوحظت على المطعم.

وقال لرئيس البلدية د. علي السواط ان الإغلاق جاء بسبب وجود حشرات (صراصير) في المستودعات الغذائية للمطعم ووجود لحوم مجهولة المصدر تقدر بـ 40 كلغم تمت مصادرتها وإتلافها وتدني مستوى النظافة بالمحل ووجود عاملين بدون كروت صحية أثناء الزيارة وعدم تجديد رخصة المحل، وعدم إغلاق فتحات الصرف الصحي المكشوفة بالمحل وتسييح المواد الغذائية بطريقة غير صحية ووجود ثلاجات غير صالحة للاستخدام.

واوضح السواط انه وبناء على تلك الملاحظات تم إغلاق المحل احترازيًا لحين معالجة المخالفات الصحية الموضحة سابقًا والتي يمكن أن تشكل خطرًا على الصحة العامة وكذلك استكمال وتحقيق الاشتراطات الصحية المطلوبة ودفع الغرامة المالية المترتبة على المخالفات.