تعيين أول سيدة في منصب “عميد كلية” تضم هيئة تدريس وطلاباً من الجنسين بجامعة الطائف

متابعات -فجر

اعلنت جامعة الطائف أمس “الأحد”تعيين أول سيدة سعودية في منصب عميد كلية، تنفيذاً لقرار من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، بتعيين البروفيسورة دلال نمنقاني عميدة لكلية الطب بالجامعة.

وتعد الدكتورة نمنقاني أول عميدة لكلية تضم أعضاء هيئة تدريس وطلاباً من الجنسين في الجامعات الحكومية بالمملكة، بعدما كان السلم الإداري للأكاديميات داخل الجامعات يتوقف عند منصب وكيل العميد.

وجاء قرار تعيين الدكتورة نمنقاني استناداً إلى معياري الجدارة والكفاءة العلمية والعملية، وتغليبهما على فارق الجنس بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية.