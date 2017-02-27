“مايكروسوفت” تطلق نسخة تجريبية جديدة من نظام ويندوز 10

متابعات-فجر :

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق النسخة التجريبية الأخيرة، ذات رقم البناء Build 15042، للحواسب المكتبية، وكذلك النسخة التجريبية ذات رقم البناء، Build 15043، للأجهزة المحمولة، وذلك لمشتركي برنامجها Windows 10 Insider Preview.

وقالت شركة البرمجيات الأمريكية في منشور على مدونة نظام ويندوز إن النسخة الجديدة تجلب رسومًا جديدة للمساعد الرقمي كورتانا، إضافة إلى رسالة منبثقة تطلب من المستخدمين تفعيل برمجية فلاش على متصفح الويب، إيدج، وذلك في إطار تحرك الشركة، إلى جانب شركات متصفحات الويب الأخرى، مثل جوجل وموزيلا، إلى تعطيل تشغيل فلاش افتراضيًا على المواقع الإلكترونية لدواعي أمنية ولتحسين الأداء.