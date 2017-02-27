“الدفاع المدني” العثور على جثة مقيم داخل حفرة على ارتداد عمارة سكنية بمكة المكرمة

متابعات-فجر:

انتشلت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة جثة شخص سقط داخل حفرة بعمارة بحي النزهة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بأن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا يفيد بسقوط شخص داخل حفرية تابعة لعمارة بحي النزهة، وكان الحادث عبارة عن وجود جثة لشخص من إحدى الجنسيات الأفريقية بداخل حفرية تقدر عمقها بحوالي متر مقامة على ارتداد عمارة مكونة من خمسة أدوار، مبينا أنه تم استخراج الجثمان عن طريق وحدات الإنقاذ وجرى تسليم الموقع والحالة للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق.