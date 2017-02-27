مصرع 12 شخصاً إثر حادث مروع على طريق “الرين- بيشة”

متابعات-فجر :

لقي ١٢ شخصاً على الأقل مصرعهم، أمس الأحد، على طريق ‘‘الرين – بيشة‘‘ إثر حادث مروري مروع نتج عن احتراق المركبات وتفحم ركابها.

حيث كشفت معلومات أولية أن غالبية الضحايا تفحمت جثثهم بينهم نساء وأطفال، جراء الحادث البشع الذي وقع نتيجة اصطدام وقع وجهًا لوجه بين مركبتين إحداهما تقل عائلة، بينما كان في الثانية شخصان، ولقيا حتفهما أيضًا.

حيث ناشد عدد من المواطنين الجهات المسؤولة بسرعة التدخل لوقف نزيف الدماء بعد أن شهد الطريق حوادث متكررة خلال الفترة الماضية بسبب كثافة الشاحنات المتجهة للمناطق الجنوبية.