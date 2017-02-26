إصابة شرطيين في هجوم انتحاري استهدف مركز شرطة بمدينة قسنطينة “شرق الجزائر”

متابعات-فجر :

أفادت وسائل إعلام محلية بأن انتحارياً استهدف مساء أمس الأحد، مركزا للشرطة بمدينة قسنطينة شرق الجزائر.

ووفقا للمصادر فإن انتحاريا كان يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بالقرب من مركز شرطة باب القنطرة في مدينة قسطنطينة، مما تسبب في إصابة شرطيين بجروح متفاوتة.

وقالت مصادر محلية إن أحد منفذي الهجوم قد لقي مصرعه على الفور، بينما أصيب عدد من عناصر الشرطة ولاذ بقية المسلحين بالفرار، في حين أعلنت السلطات الأمنية حالة استنفار قصوى بالمدينة الشرقية إذ شوهد تدفق قوات عسكرية وأمنية لمحاصرة مجموعة إرهابية مجهولة العدد والهوية.

وتضاربت الروايات التي قدمتها المصادر بينما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان يوضح الحادثة التي أعادت إلى الأذهان اغتيال شرطي داخل مطعم وسط هذه المدينة نهاية العام الماضي، وعُدّ ذلك تكتيكًا جديدًا للجماعات المسلحة التي كانت تتبع هذا الأسلوب خلال سنوات التسعينيات من القرن الماضي.