“الشرطة الألمانية” منفذ حادث الدهس بمدينة “هايدلبرغ” لا علاقة لها بالإرهاب

متابعات-فجر :

قالت الشرطة الألمانية أمس الأحد، “إن رجلاً ألمانيا دهس بسيارته حشداً في مدينة هايدلبرغ، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين ليس له صلة بالإرهاب على ما يبدو، لكنه رفض الرد على أسئلة خلال استجوابه”. وجاء في بيان مشترك للشرطة والإدعاء، إنه “تم إلقاء القبض رسمياً على المشتبه به البالغ من العمر 35 عاما والذي طاردته الشرطة وأصابته بالرصاص ثم نقل إلى مستشفى حيث خضع لجراحة في المدينة الواقعة بجنوب غرب ألمانيا”.ونفت الشرطة المحلية في تغريدة على تويتر مساء السبت، أن يكون الرجل من المهاجرين، وذلك رداً على فيض من التغريدات في ألمانيا وخارجها قالت إنه لاجئ، وإن المسؤولين لا يرغبون في الكشف عن ذلك.وجاء في البيان: “بناء على التحقيقات حتى الآن لا مؤشر يدل على أنه إرهابي أو وجود دوافع متطرفة في الجريمة، في الاستجواب الأول لم يرد (المشتبه به) على الاتهامات الموجهة إليه”.