“واشنطن” تدعو موسكو لاحترام وقف النار في “أوكرانيا”

متابعات-فجر :

دعت الولايات المتحدة، أمس الأحد، روسيا والانفصاليين الذين تدعمهم في شرق أوكرانيا إلى أن يحترموا “فوراً” الهدنة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في 20 فبراير . وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، في بيان: “ندعو روسيا والقوات الانفصالية التي تدعمها إلى احترام فوري لوقف إطلاق النار وسحب كل الأسلحة الثقيلة والسماح بتحرك مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في شكل كامل ومن دون معوقات”.وأصيب 16 جندياً أوكرانياً في الأيام الأخيرة في مواجهات جديدة في شرق أوكرانيا، حيث صادر المتمردون الموالون لروسيا الجمعة طائرة من دون طيار لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب ما أعلن الجيش الأوكراني، أمس السبت.وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان شديد اللهجة “تتابع الولايات المتحدة من كثب تصاعد أعمال العنف في شرق أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة والفشل الدائم للقوات الانفصالية الموالية لروسيا في احترام وقف إطلاق النار المدرج في اتفاقات مينسك”.وتابع البيان “ندين استهداف مراقبي بعثة مراقبة خاصة من منظمة الامن والتعاون في أوروبا الجمعة ومصادرة القوات الانفصالية الموالية لروسيا لطائرة من دون طيار. من الضروري أن توقف هذه القوات هجماتها على البنى التحتية المدنية بما في ذلك شبكة الصرف الصحي في دونيتسك”.وصادر المتمردون الموالون لروسيا في جمهورية دونيتسك الانفصالية المعلنة من جانب واحد، الجمعة، طائرة من دون طيار لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على بعد حوالي 16 كلم من دونيتسك. وكان المراقبون يستعدون لإطلاق الطائرة للتحقق من معلومات حول تعرض شبكة الصرف الصحي لنيران، بحسب منظمة الأمن والتعاون.وبعد أكثر من أسبوعين من اندلاع مواجهات أوقعت نحو ثلاثين قتيلاً، أعلن وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني بافلو كليمكين، وقفاً جديداً لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 20 من الحالي.