الاتحاد يُحذر من التعدي على حقوقه التجارية

فجر – متابعات :

هدد نادي الاتحاد الإجراءات القانونية اللازمة والتدابير الضرورية تجاه أي تعدي صدر أو قد يصدر من الغير على حقوق النادي التجارية وحقوق الرعاة الرسمين له ، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء اليوم الأحد.

وجاء في البيان : “ستشمل الإجراءات كل من يتعدى على حقوق النادي سواء اشخاص أو شركات أو أي جهة تستخدم اسم أو شعار النادي أو صور لاعبيه في إعلانات تجارية ، أو حملات دعائية أو ترويجية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو منصات التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة كانت”.

وأضاف البيان “يحذر النادي بأنه سوف يكون تحت طائلة المساءلة جميع الأشخاص والشركات، التي لا تربطهم علاقة تعاقدية، وسبق لهم التعدي على حقوق النادي التجارية، أو حقوق الرعاة الرسميين، ويطالبهم بضرورة بالتوقف الفوري لهذا التعدي، وعدم تكراره في المستقبل”.