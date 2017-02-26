سقوط أمطار غزيرة على الباحة وإغلاق عقبة الأبناء احترازيا

متابعات فجر :

هطلت اليوم على منطقة الباحة أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت الباحة ومراكزها بني فروه، بني ظبيان، بني سار الرهوة، ومحافظة المخواة، ومركز الجوة، ومحافظة بني حسن، ومركز قرن ظبي، ومحافظة القرى، ومركز بيدة، وبني عدوان، ومحافظة المندق، ومراكزها دوس برحرح النصباء، ومحافظة بلجرشي، سالت على إثرها كلا من وادي الخيطان، وأم عمر، والجحافين، و جبر وقوب.

وأوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس بأنه وقع حادث اصطدام بين مركبتين نتج عنها إصابتين بحي الزرقاء بالباحة، ومداهمة سيول لأحد المنازل (بدروم) بمحافظة المخواة حي القز، وانجراف مركبة نيسان في جبر التابع لمركز بالشهم بدون إصابة أشخاص؛ مشيراً إلى أنه تم إغلاق عقبة الأبناء احترازياً دون تسجيل أي وفيات.