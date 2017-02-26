ترامب: عملية انتخاب رئيس الحزب الديموقراطي «تعرضت للتلاعب»

متابعات – فجر :

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد على تويتر إن عملية انتخاب رئيس للحزب الديموقراطي أمس “تعرضت للتلاعب”.

وكتب أن “السباق إلى رئاسة الحزب الديموقراطي تم بالتأكيد التلاعب به، لم يكن أمام مرشح بيرني (ساندرز) وبيرني ساندرز أي فرصة، كلينتون كانت تريد بيريز”.

وانتخب الديموقراطيون السبت في أتلانتا الرئيس الجديد للجنة الوطنية الديموقراطية توم بيريز المقرب من باراك أوباما.

ويمثل خصمه الرئيسي كيث اليسون الذي عين الرجل الثاني الجناح اليساري للحزب المدعوم من المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ساندرز.

وبسخرية هنأ ترامب الديموقراطيين لاختيارهم (توماس بيريز) قائلا “لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة له أو للحزب الجمهوري”.

ورد عليه بيريز بالقول “يمكنك أن تسميني توم ولا تفرح كثيرا” متوعدا بأن تكون القيادة الجديدة للحزب و “أن يكون الديموقراطيون مجتمعين في كافة أنحاء البلاد اسوأ كوابيسكم”.