تعاون جديد بين الرياضة السعودية ومركز الدولي للأمن الرياضي

متابعات – فجر :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم الأحد في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي مايكل هيرشمان ورئيس وحدة القانون في المركز الدولي للأمن الرياضي أحمد العصيمي.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الجوانب وأوجه التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم الرياضة وأهدافها. حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة عبدالطيف الهريش ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت.