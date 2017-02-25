شرطة القصيم تقبض على تشكيل عصابي ارتكاب عدد من الرقات

متابعات – فجر

أسهم التنسيق الأمني بين شرطة محافظة الأسياح ومخفري شرطة مدرج وأبا الورود في كشف تشكيلٍ عصابي تورط أفراده بارتكاب حوادث سرقاتٍ مختلفة لعددٍ من المنازل والإستراحات والمزارع والمركبات والمحال التجارية.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد بلغ عدد أفراد هذا التشكيل ستة متهمين، جميعهم سعوديي الجنسية عدا متهمٌ واحد من القبائل النازحة.

وأضاف أن فريق تحقيقٍ خاص أسهم في الكشف عن المتهمين والقبض عليهم ووضع حدٍ لنشاطهم الإجرامي، موضحاً أن المسروقات شملت مبالغ مالية ومركبات ومواشي وبندقيات وبطاريات كهربائية ودراجات نارية وأخشا وإطارات واسطوانات غاز وأجهزةِ تلفازٍ واتصال.

وأكد السحيباني أن المتهمين أقروا عند التحقيق معهم بمسئوليتهم اتجاه تلك السرقات والتي بلغت ٢٩ حادثة وتراوحت مواقعها مابين مدينة بريدة ومحافظتي الأسياح والشماسية ومركز مدرج، مضيفاً بأنه تم العثور على بعض مسروقاتهم داخل إستراحة خاصة استغلها المتهمون لهذا الغرض، واستكمال الإجراءات اللازمة لهم وإيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لهم بحسب الاختصاص.