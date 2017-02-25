“صحة الرياض” تستحدث إدارتين.. و “الزهراني” و “الحامد” لقيادتهما

متابعات – فجر

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. ناصر بن فالح الدوسري قراراً إدارياً باستحداث ادارتين جديدتين وهما ادارة تطوير بيئة العمل وإدارة المشاركة المجتمعية و تكليف يوسف بن محمد الزهراني مديرا لادارة تطوير بيئة العمل ، فيما كلّف الاستاذ سعود بن فهد الحامد مديرا لادارة المشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا التنظيم والتطوير الإداري بصحة الرياض بناء على توجيهات معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة وتسعى الصحة إلى تنمية مواردها واستغلالها بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 والتي من أهم أهدافها تحسين وتطوير الموارد البشرية ادارياً وتقنياً لضمان استمرارية جودة العمل والذي سينعكس إيجابياً في تقديم أفضل الخدمات العلاجية والتأهيلية للمرضى وأسرهم من جانبه شدد الدكتور الدوسري على أهمية تحقيق تطلعات المسئول والمواطن ووضعها هدف من الواجب تحقيقه في ظل وجود الدعم اللامحدود من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وعبّر المكلفان بقيادة هاتين الإدارتين عن عميق شكرهما لمدير عام صحة الرياض على ثقته فيهما ، مؤكدان عزمهما على رسم سياسات واجراءات تساهم في رقي ونمو العمل المؤسسي وتطويره .