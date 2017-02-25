“تداول” تُطلق سوق الأسهم الموازي “نمو”

متابعات – فجر

أطلقت تداول اليوم سوق الأسهم الموازي”نمو” ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف رؤية2030 مايزيد فرص التمويل ويعزز قدرات الشركات الاقتصادية بحسب ما أكد ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار.

وأضاف القصبي أن “نمو” من شأنه توفير الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمتعاملين بالسوق المالية وسيرفع من جاذبية القطاع أمام التدفقات الاستثمارية، كما يعزز الحوكمة واستمرارية المنشآت ويرفع انتشار العلامة التجارية وموثوقيتها ويعتبر رافداً تمويليا آخرا للمنشآت ويرفع معدل الشركات الناشئة، ويسهم في رفع مساهمة استثمارات صناديق الرأس المال الجريء والأسهم الخاصة، وتعزيز فرصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحقيق متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية.