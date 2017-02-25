طلاب “هندسة نجران”يصممون كمادة إلكترونية للعلاج بالحرارة والبرودة

واس – فجر

تمكن طلاب من كلية الهندسة بجامعة نجران من تصميم كمادة إلكترونية للعلاج بالحرارة والبرودة، ويهدف المشروع إلى حل المشكلات الموجودة في الطرق التقليدية وإيجاد وسيلة أكثر فاعلية للعلاج بالتكميد بالحرارة والبرودة، حيث يحتوي الجهاز على مقياس يعمل على ضبط درجة حرارة الكمادة بشكل طبي وآمن، ويمكن استخدام الكمادة للعلاج الطبيعي والإصابات الرياضية ولتخفيف آلام الركب والروماتيزم وغيرها.

وأوضح عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالله الوادعي، أن الطلاب أنجزوا المشروع على مدى فصلين دراسيين، طبقوا فيه الوسائل الحديثة في التقنية وهندسة الكهرباء، والاعتماد على وحدة تحكم ميكروكنترول من نوع أردينوأونو وحساس للحرارة وخزانين للماء البارد والساخن ويحتوي كل خزان على مضخة خاصة به ويتم تبريد الماء بالكمبريسور وتسخينه بالسخان الكهربائي، ويتم التحكم في المضخات بالقاطع (الريلي) حيث يمر الماء عبر أنبوب يصل إلى الكمادة ثم يعود الماء مرة أخرى إلى الخزان وهكذا، مشيراً إلى أن الاختبارات التي أجريت على الجهاز أثبتت فاعليته وثبات درجة حرارته وعدم فقدانها مع مرور الوقت، بالإضافة إلى أمانه وكفاءته وإمكانية استخدامه في عدة مجالات طبية.