مطار القاهرة يحبط تهريب 1600 قرص «ترامادول» للمملكة بملابس راكبة

متابعات _فجر

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة راكبة مصرية متجهة إلى المملكة تهريب 1600 قرص مخدر من عقار «ترامادول»، عبر إخفائها بملابسها. وأوضحت المصادر الأمنية أن الواقعة اكتُشفت، أثناء إنهاء إجراءات سفر الراكبة، إثر اشتباه أفراد الأمن في طريقة سيرها، فطلبوا من الشرطة النسائية تفتيشها ذاتيًا. وعقب إتمام عملية التفتيش، تبين حيازة المرأة للكمية المذكورة، مخفية بين طيات ملابسها، بالإضافة إلى قطعة حشيش تزن نصف كيلوجرام.

وحرر أمن المطار، محضر بالواقعة، وقام باقتياد المتهمة، موقوفة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.