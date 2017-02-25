الإنذار المبكر : هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة علي بعض المناطق

متابعات -فجر

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد) من هطولَ أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير.

كما توقع تكون تشكيلات للسحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية على منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

واضاف أن الحالة المطرية والسحب في مكة ستشمل مرتفعات المنطقة والأجزاء الجنوبية والشرقية ومدينة الطائف، متوقعاً أن تنتهي هذه الحالة في مكة والباحة في تمام الحادية عشرة مساءً، بمشيئة الله.