بالفيديو..ضبط فتاة تتجول بـ “هايلوكس” في النماص على أنغام الموسيقى

متابعات -فجر

تمكن مرور محافظة النماص التابعة لمنطقة عسير من توقيف فتاة سورية الجنسية (24 عاماً) تقود سيارة من نوع هايلوكس، موثقة قيادتها على أنغام الموسيقى بمقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر بالمرور في ملابسات الواقعة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بقيادة الفتاة السيارة برفقة أهلها، لتقوم على الفور الدوريات بمباشرة الواقعة.

وأكد المصدر أنه تم القبض عليها في قرية الظهارة واتضح أنها من سكان مدينة أبها؛ حيث تم اتخاذ الإجراء القانوني بحقها؛ وذلك بتسليم الفتاة لولي أمرها وأخذ التعهد عليه وعلى الفتاة باحترام أنظمة الدولة المعمول بها، بحسب الرياض.