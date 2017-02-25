انتشال 3 جثث لأفارقة عثر عليهم بمنحدر جبلي في وادي حمر بدفا

متابعات -فجر

تمكنت فرق الدفاع من انتشال جثامين ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية سقطوا من منحدر جبلي بوادي حمر بدفا التابع لمحافظة الدائر.

واوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني أنه ورد بلاغ من قبل شرطة محافظة الدائر يفيد بعثورهم على ثلاث جثث لأشخاص من الجنسية الـفريقية في دفا (وادي حمر) وعند وصول الفرق للموقع اتضح وجود ثلاث جثث لأشخاص من الجنسية الافريقية في منحدر جبلي وعر يبعد عن الطريق الرئيسي حوالي ( 500 م ) حيث تم انتشال الجثث من قبل فرقة الإنقاذ من موقع العثور عليهم إلى الطريق الرئيسي .

واضاف أنه تم تسليم الجثث والموقع لشرطة الدائر كونها جهة الاختصاص المعنية بتفاصيل القضية.