خادم الحرمين ينيب ولي العهد إدارة شؤون البلاد

متابعات-فجر :

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 128 التاريخ 28 / 5 / 1438هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة ( السادسة والستين ) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . ونظراً لعزمنا – بمشيئة الله – على السفر خارج المملكة ، فقد أنبنا بموجب أمرنا هذا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ، ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابنا عن المملكة . والله ولي التوفيق. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.