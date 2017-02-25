الجيش اليمني يشن هجوماً عنيفاً على مواقع الحوثيين شمالي المخا

متابعات-فجر :

شنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي،أمس السبت، هجوماً عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية شمال وشرق المخا.

وقال مصدر عسكري “إن معارك عنيفة تدور في مشارف منطقة الزهاري شمال المخا باتجاه الخوخة بالتزامن مع مواجهات مستمرة شرقا بعد جبل النار الاستراتيجي الذي يسيطر عليه أبطال الجيش اليمني بشكل كامل”.

وأضاف المصدر “أن الميليشيا الانقلابية تتكبد خسائر فادحة تضطر معها إلى التراجع والفرار، وأن معنوياتها منهارة نتيجة الهزائم المتوالية”.

إلى ذلك، أحبط أفراد الجيش اليمني محاولة تسلل لميليشيا الحوثي وصالح إلى محيط جبل النبيع في جبهة مقبنة غربي تعز وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.