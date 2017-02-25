الجيش الباكستاني يعتقل 600 شخصاً للاشتباه في صلتهم بالإرهاب

متابعات-فجر :

أعلن الجيش الباكستاني، أمس السبت، عن اعتقال أكثر من 600 شخص للاشتباه في صلتهم بالإرهاب ومقتل 4 متمردين، في عملية بدأت الأربعاء الماضي بعد هجوم على مسجد للصوفية، ما أسفر عن مقتل 88 شخصاً. وأكد المركز الإعلامي للجيش في بيان، أن القوات الباكستانية اعتقلت 200 شخص في إطار عملية “ردع الفساد” في عدة مناطق بولاية البنجاب الشرقية.وأوضح البيان أن قوات الأمن صادرت “عتاداً للإرهابيين وأسلحة”، واعتقلت أشخاصاً على صلة بجماعة (الأحرار) المنبثقة عن حركة طالبان باكستان.وأعلنت جماعة (الأحرار) وحركة طالبان باكستان وتنظيم داعش مسئوليتهم عن سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل نحو 130 شخصاً منذ مطلع الأسبوع الماضي في 9 هجمات على الأقل بجميع أنحاء البلاد ضد أجهزة الأمن ومحكمة وقضاة ومظاهرة ومسجد للصوفية.وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع على مسجد للصوفية جنوبي البلاد والذي يعد الأكبر في واحدة من أسوأ موجات الهجمات في العامين الأخيرين.