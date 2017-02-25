بهدف وحيد الشباب يهزم الشعلة

متابعات – فجر

كسب الشباب مباراته الودية التي واجه فيها فريق الشعلة بنتيجة 1-صفر على استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب عصر اليوم السبت، وسجل هدف المباراة مهاجم الشباب البديل إسماعيل مغربي.

ودخل المدير الفني لفريق الشباب سامي الجابر المباراة بمحمد عواجي وأمامه حسن رغفاوي وعبدالله الفهد وجمال بن العمري وصالح القميزي وخماسي خط الوسط سعود كريري وعبدالله الخيبري وعبدالوهاب جعفر وعبدالمجيد الصليهم وعبدالعزيز البيشي وفِي خط المقدمة المهاجم الجزائري محمد بن يطو.

بينما دخل المدرب الشعلة بسعيد الحربي ومشعل العجمي وسلطان طميحي وعبدالرحمن الربيع وفهد السويلم وفهد السبيعي، وبرج معوضه ونايف البلوي ومسفر البيشي ويوسف الذودان وفهد المنيف.

وشهد اللقاء غياب المدافعان عبدالله الاسطا وثلاثي الوسط أحمد عطيف وعبدالله السبيعي والكويتي سيف الحشان لتواجدهم في عيادة النادي بينما استبعد الجابر المدافع حسن معاذ لغيابه عن التدريبات، وشارك لاعب الوسط مشاري الثمالي لأول مرة بعد عودته من إصابة الرباط المتصالب التي تعرض له في شهر رمضان الماضي.